Palmeiras tem oito vitórias nos últimos dez clássicos disputados contra o Santos

Esse clássico será o terceiro encontro entre Fábio Carille e Abel Ferreira. O treinador do Santos faz sua segunda passagem pelo Peixe e agora terá o terceiro jogo contra o Palmeiras de Abel. No primeiro, o Verdão venceu por 2 a 0, com gols de Rony e Raphael Veiga, pelo Brasileiro de 2021, enquanto no último, a equipe da capital triunfou por 2 a 1. O encontro foi válido pela terceira rodada do Paulista desta edição, no Allianz Parque.

A equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira vai em busca do tricampeonato consecutivo do Paulistão, tentando alcançar um feito que não é atingido há 90 anos. Essa será a quinta final consecutiva do Palmeiras que conquistou quatro títulos de Paulista nesse período.

Veja os últimos resultados do Clássico da Saudade:

Palmeiras 2×1 Santos (Paulistão 2024)



Palmeiras 1×2 Santos (Brasileirão 2023)



Santos 0x0 Palmeiras (Brasileirão 2023)