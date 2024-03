Pablo Maia detalha sentimento ao ser convocado para a Seleção: "Travei"

Pablo Maia viveu a experiência de vestir a camisa da Seleção Brasileira pela primeira vez na última semana ao entrar em campo nos amistosos contra Inglaterra, em Wembley, e Espanha, no Santiago Bernabéu. Passada a primeira convocação, o volante do São Paulo detalhou o seu sentimento ao ouvir o seu nome na seleta lista do técnico Dorival Júnior.

"Estava assistindo lá em casa, eu e minha noiva. Começou a falar os nomes, deu uma ansiedade, confesso, por todo o trabalho que venho fazendo. Na hora que falou meu nome, travei, não sabia mais o que fazer. Foi uma emoção muito grande ter ouvido falar meu nome ali no momento da lista", disse Pablo Maia em entrevista à SPFC Play.

Campeão da Copa do Brasil de 2023 com Dorival Júnior, Pablo Maia se tornou um dos homens de confiança do treinador. Aos 22 anos, o volante já se consolidou como um dos principais jogadores da posição no futebol nacional e tende a ganhar ainda mais destaque num futuro próximo, uma vez que já vem sendo monitorado por clubes europeus há tempo.