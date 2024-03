Luan apela a histórico de viradas para projetar título no Allianz

"Nos conhecemos muito, vivemos diversas situações e são essas que nos fazem crescer, é pensar na Libertadores de quarta-feira e depois trabalhar para no domingo, com nosso torcedor, com certeza estará cheio, para mais uma vez reverter o resultado e sair campeão. Muito trabalho, pés no chão, respeitar o Santos, fizeram bom jogo na casa deles, saíram com a vitória e agora é na nossa casa", seguiu o zagueiro.

Classificação e jogos Paulista

Palmeiras e Santos fazem o jogo de volta no próximo domingo, dia 7 de abril, às 18 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Antes disso, o Verdão faz sua estreia na Libertadores, na quarta-feira. O time de Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, na Argentina, às 21h30.