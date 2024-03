Liverpool vira sobre o Brighton e assume liderança provisória do Campeonato Inglês

Na manhã deste domingo, o Liverpool recebeu o Brighton, em Anfield, em Liverpool (ING), pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, e venceu por 2 a 1. Danny Welbeck abriu o placar para os visitantes, mas Luis Díaz e Salah viraram para os donos da casa.

Com o resultado, os Reds chegam aos 67 pontos e assumem a liderança provisória do Nacional. Agora, o time comandado por Jurgen Klopp torce contra o Arsenal ? segundo com 64 ? no confronto desta tarde diante do Manchester City ? terceiro com 63 ? para seguir na ponta da tabela.

Por sua vez, o Brighton volta a ser derrotado no torneio e permanece com 42 unidades, na nona colocação. A distância para o Manchester United, que abre a zona de classificação para as ligas europeias, é de seis pontos.