Grêmio divulga jogadores inscritos na Libertadores; veja lista e numeração

O Imortal estreia na Libertadores na próxima terça-feira, contra o The Strongest, da Bolívia. A bola rola às 21h (de Brasília) no Hernando Siles Stadium, em La Paz.

Em entrevista coletiva após o empate contra o Juventude, no último sábado, o treinador Renato Gaúcho contou que o Grêmio "não tem como ir com força máxima" para a partida fora de casa. Isso por conta do jogo de volta da decisão do Campeonato Gaúcho, marcado para o próximo sábado.

Confira os atletas inscritos pelo Grêmio e a numeração:

1 - Marchesín



2 - Fabio



3 - Geromel