Giuliano x Veiga: meias travam duelo à parte na final do Paulistão

Raphael Veiga coleciona títulos pelo Alviverde neste período. Ele cresceu após a chegada de Abel Ferreira e, agora, já conquistou dez troféus pelo time: Libertadores (2020 e 2021), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2020, 2021 e 2023), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Do outro lado, Giuliano ainda dá seus primeiros passos com a camisa do Santos. Ele chegou no início deste ano, com a árdua missão de guiar a equipe de volta à Série A do Brasileirão. E tem se saído muito bem.

Vestindo a camisa 10, já usada por Pelé, ele começou o Estadual com dois gols e uma assistência em só duas partidas. No entanto, lesionou a panturrilha em um clássico contra o Palmeiras, pela terceira rodada, no Allianz Parque, e teve que se ausentar durante quase toda a primeira fase do torneio.

O jogador só voltou a defender a equipe nas quartas de final, contra a Portuguesa, quando entrou nos minutos finais do confronto e bateu um dos pênaltis que garantiu classificação à próxima fase. Nas semis, foi decisivo e anotou mais um gol sobre o Red Bull Bragantino, na vitória por 3 a 1, na Neo Química Arena.

Apesar de estar no início de sua trajetória pelo Peixe, Giuliano ostenta um currículo invejável. Ele já foi convocado à Seleção Brasileira, assim como Veiga, e tem passagens por outros gigantes do Brasil, como o Grêmio, o Corinthians e o Internacional, onde venceu a Libertadores, em 2010.

Santos e Palmeiras medem forças pelo primeiro jogo da final do Paulista neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro. Já a volta está marcada para semana que vem, dia 7 de abril, também às 18h, no Allianz Parque.