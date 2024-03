Fluminense divulga lista de inscritos para a Copa Libertadores

Atual campeão, o Fluminense vai iniciar a defesa do título da Copa Libertadores. A estreia tricolor é nesta quarta-feira, contra o Alianza Lima, no Peru. O clube carioca divulgou, neste domingo, a lista de inscritos no torneio.

O Fluminense inscreveu 50 jogadores, o número total permitido. Assim, joias do Tricolor Carioca também estão na lista. O atacante Kauã Elias, de 18 anos, recentemente renovou contrato até 2029 e está na relação, assim como o atacante Matheus Reis, de apenas 16 anos.

Para buscar o bicampeonato da Libertadores, o Fluminense encorpou o elenco. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Renato Augusto e David Terans e os atacantes Douglas Costa, Marquinhos e Jan Lucumí foram contratados.