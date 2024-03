Flamengo e Osasco avançam à semifinal da Superliga feminina de vôlei

As duas melhores campanhas da fase de classificação da Superliga feminina de vôlei avançaram à fase semifinal. O Sesc Flamengo e o São Cristóvão Osasco conseguiram a vaga com a segunda vitória sobre, respectivamente, Barueri e Pinheiros.

O Flamengo não teve dificuldades para ganhar do Barueri neste sábado no Rio de Janeiro. Superiores em quadra, as cariocas fecharam o confronto por 3 sets a 0, parciais de 25-16, 25-19 e 25-14.