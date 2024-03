Em jogo eletrizante de seis gols, Stuttgart e Heidenheim empatam pelo Alemão

O Stuttgart abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo. Após bela tabela entre a equipe, Stiller recebeu dentro da área e tocou para o artilheiro da equipe Guirassy, que só teve o trabalho de empurrar a bola para o fundo do gol.

Com apenas sete minutos da etapa final, Stiller ampliou a vantagem para os mandantes. Em contra-ataque, o meia saiu cara a cara com o goleiro adversário após belo passe de Undav. Ele chutou entre as pernas do arqueiro e marcou o segundo de sua equipe.

A resposta do Heidenheim veio aos 16 minutos. Kleindienst aproveitou cobrança de escanteio e cabeceou em direção ao gol. Em um primeiro momento, o goleiro Nubel até defendeu a bola, mas deixou ela escapar e entrar no próprio gol.

Aos 38 minutos os visitantes buscaram o placar. Beste fez longo lançamento e encontrou Kleindienst invadindo a área. O atacante alemão chegou batendo de primeira para o fundo das redes, sem dar chances de defesa ao goleiro rival.

A virada do Heidenheim aconteceu logo na sequência, aos 39 minutos. Dinkci foi lançado pela ponta direita e cruzou para a área. Kleindienst subiu livre de marcação e testou forte para o gol, marcando seu segundo gol no duelo.

Quando o jogo parecia já estar definido, o Stuttgart empatou no último minutos dos acréscimos, mais precisamente aos 52. No desespero, Mittelstadt lançou a bola do meio de campo à grande área e viu Undav dominar no peito, girar sobre o marcador e bater cruzado para estufar redes.