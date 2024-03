Elenco do Atlético-MG se reapresenta após empate com o Cruzeiro e passa a focar na Libertadores

Treino de Páscoa com virada de chave e foco na preparação para a estreia da @LibertadoresBR! ?? pic.twitter.com/nKtJjN7yJ9

? Atlético (@Atletico) March 31, 2024

Rubens, que possui uma fratura na mão direita e ficou de fora do jogo contra o Cruzeiro, fez corridas no campo. Quem também desfalcou o Galo no clássico foi o atacante Brahian Palacios. O reforço da equipe para este ano tem uma lesão muscular na coxa direita e ficou na fisioterapia.

Antes do jogo de volta contra o Cruzeiro, o Atlético-MG terá um desafio pela Libertadores no meio da semana. A equipe comandada por Gabriel Milito estreia na competição continental na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), diante do Caracas, da Venezuela, fora de casa.