Decisão do Paulista será quarta final entre Palmeiras e Santos nos últimos nove anos

Mais tarde, em dezembro, o Palmeiras teve a oportunidade da revanche na final da Copa do Brasil de 2015. No primeiro jogo, disputado na Vila Belmiro, o Santos venceu por 1 a 0, com gol de Gabigol. Depois, na volta o Palmeiras fez 2 a 1. Dudu marcou os dois do Verdão, enquanto Ricardo Oliveira fez o do Peixe, levando a partida para os pênaltis. Na disputa, o Palmeiras venceu por 4 a 3, com o goleiro Fernando Prass marcando o último gol.

Anos depois, as equipes se enfrentaram na decisão da Copa Libertadores de 2020. O duelo foi disputado em janeiro de 2021, no Estádio do Maracanã. Nessa ocasião, o Palmeiras venceu o Santos, por 1 a 0, com gol de Breno Lopes, marcado nos últimos minutos de acréscimo.

Os clubes também se enfrentaram em outras decisões, mas todas no século passado. O Palmeiras levou a melhor no Torneio Início de 1942, enquanto o Santos foi campeão do Torneio Início Extra de 1926 e do Torneio Início de 1937.

A final de 2024 coloca frente a frente as duas melhores campanhas do Estadual. O Palmeiras finalizou a fase de grupos na liderança geral, com 28 pontos. O Santos seguiu na cola, em segundo lugar, com 25 pontos. Depois nas fases eliminatórias, o Peixe deixou Portuguesa e Red Bull Bragantino para trás, enquanto o Verdão eliminou Ponte Preta e Novorizontino.