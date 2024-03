Da segunda divisão a Sul-Americana: conheça o Racing-URU, adversário do Corinthians nesta terça-feira

O Corinthians inicia nesta terça-feira sua trajetória na Copa Sul-Americana. O Timão viaja até Montevidéu, no Uruguai, para encarar o Racing-URU, no estádio Centenário.

Tradicional time do futebol uruguaio, o Racing-URU será o primeiro adversário do Corinthians na Sul-Americana. Com isso, preparamos um raio-x com algumas informações da equipe, como sua história, momento na temporada, principais jogadores entre outras.

Reconstrução, títulos na segunda divisão e Sul-Americana