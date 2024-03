Cruzeiro divulga 50 inscritos para disputar a Copa Sul-Americana

O Cruzeiro definiu os atletas que estarão à disposição para a disputa da Copa Sul-Americana 2024. Neste domingo, o clube de Belo Horizonte revelou os nomes inscritos para a competição que nunca conquistou - chegou, como melhor campanha, às oitavas de final em duas oportunidades.

Será a sétima participação do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. O time integra o grupo B, ao lado de Alianza FC, da Colômbia, o Unión La Calera, do Chile, e a Universidad Catolica, do Equador, este último adversário da estreia na quinta-feira, fora de casa.

Entre os inscritos aparecem diversos nomes da base que podem ser usados pelo técnico Nicolás Larcamón: os goleiros Otávio (Sub-20), Marcelo (Sub-20); os defensores Dorival (Sub-20), Victor Jesus (Sub-20), Bruno Alves (Sub-20); os meio-campistas Alessandro (Sub-17), Henrique Silva (Sub-20), Jhosefer (Sub-20), Matheus Xavier (Sub-20), Gui Meira (Sub-20), Rhuan Gabriel (Sub-20), Nicolas Pontes (Sub-20), Baptistella (Sub-17) e Murilo Rhikman (Sub-20); e os atacantes Tevis (Sub-20), Ruan Índio (Sub-20), Arthur Viana (Sub-20), Kaique Kenji (Sub-20) e Gustavo Zago (Sub-20).