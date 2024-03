Conheça Dieguinho, meia de 16 anos inscrito pelo Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians divulgou neste sábado a lista dos jogadores inscritos na Copa Sul-Americana. Uma das novidades da lista é a presença do jovem meia Dieguinho, de apenas 16 anos, das categorias de base do Timão.

Nascido no dia 16 de setembro de 2007, Dieguinho é considerado uma das promessas da base corintiana. O jovem integra atualmente o time Sub-17 do clube.

Dono da camisa 7 no Sub-17, Dieguinho realizou neste sábado seu primeiro treino com o elenco profissional do Corinthians. Segundo o portal Meu Timão, o meia possui contrato com o clube paulista até fevereiro de 2025.