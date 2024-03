Com Neymar na Vila, Santos vence o Palmeiras e larga em vantagem na final do Paulista

O Santos largou em vantagem na briga pelo título do Campeonato Paulista. Neste domingo de Páscoa, pelo primeiro jogo da final da competição, o Peixe venceu o Palmeiras por 1 a 0, na Vila Belmiro, e saiu na frente do rival. O gol foi marcado por Otero.

Com o resultado, o time alvinegro pode até empatar no duelo de volta, no Allianz Parque, para levantar o troféu. Em caso de empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

O clássico contou com a presença ilustre de Neymar. Ídolo do Santos, o astro do Al-Hilal e da Seleção Brasileira foi à Vila e entrou em campo com a taça do Paulistão, pouco antes da bola rolar. Ele foi ovacionado pela torcida e depois subiu ao camarote para acompanhar à partida.