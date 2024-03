Com 100 % de aproveitamento, Lucas Piccinato tem começo animador no Corinthians feminino

O Corinthians começou 2024 com o pé direito. A equipe conquistou o título da Supercopa feminina e lidera o Campeonato Brasileiro feminino com sobras. O trabalho é liderado pelo técnico Lucas Piccinato, que ainda não perdeu no comando do Timão.

Piccinato foi contratado após a saída de Arthur Elias, multicampeão pelo Corinthians, que assumiu a Seleção Brasileira feminina. Desde que iniciou seu trabalho, em janeiro, o treinador comandou a equipe em sete jogos e venceu todos.

Campeão da Supercopa, Piccinato venceu os três jogos na competição. Posteriormente, no Brasileiro, seu trabalho levou o Corinthians à liderança da competição, com quatro vitórias nas quatro primeiras rodadas.