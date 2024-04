Campinas surpreende o Cruzeiro nas quartas da Superliga; Minas bate o Guarulhos

As quartas de final da Superliga masculina de vôlei começaram com um resultado que, na teoria, não era nada esperado. Melhor campanha da fase de classificação, o Sada Cruzeiro acabou derrotado neste domingo pelo Vôlei Renata Campinas, oitavo colocado.

O time paulista teve amplo domínio em quadra e venceu por 3 sets a 0 no Ginásio do Riacho, em Contagem (MG). As parciais do duelo foram de 25-19, 27-25 e 25-22.