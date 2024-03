Bronze escapa de Leonardo Gonçalves e Rafael Silva no último dia do Grand Slam de judô

Os judocas brasileiros Leonardo Gonçalves (100kg) e Rafael Silva Baby (+100kg) ficaram próximos de conquistar medalhas de bronze, neste domingo no Grand Slam de judô, em Antalya, na Turquia. Porém, os pódios escaparam na última luta.

Léo foi projetado por Gonchigsuren Batkhuyag, da Mongólia, e Baby caiu para o russo Valeriy Endovitskiy, ambos nas disputas de bronze. Na categoria 100kg, a medalha de ouro ficou com o português Jorge Fonseca, enquanto o francês Teddy Riner conquistou o lugar mais alto do pódio no +100kg.

Com isso, o Brasil encerrou sua participação no Grand Slam turco com a prata de Jéssica Lima (57kg) e o bronze de Guilherme Schimidt (81kg).