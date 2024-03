Botafogo volta a vencer o Boavista e conquista a Taça Rio

O Botafogo confirmou o título da Taça Rio com uma nova vitória sobre o Boavista. Após vencer o jogo de ida por 4 a 0, o Fogão ganhou por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. O duelo marcou o retorno de Luiz Henrique, Jeffinho e Patrick de Paula.

A Taça Rio reuniu do quinto ao oitavo colocado da fase de classificação do Campeonato Carioca, com o prêmio de dar ao campeão uma vaga para a Copa do Brasil de 2025. O Fogão fatura o 'torneio de consolação' pelo segundo ano seguido, mas com o clima leve, fruto da classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores.

O Botafogo encaminhou o título da Taça Rio no jogo de ida, quando fez 4 a 0. Com a vantagem construída e de olho no jogo da Libertadores, o interino Fábio Matias poupou o time neste domingo. Ele ainda pôde usar a partida para dar ritmo a Rafael, novamente titular depois de quase nove meses, e Luiz Henrique, que voltou de lesão após um mês e meio, além de Jeffinho, que entrou no intervalo, e Patrick de Paula.