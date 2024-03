Bernardo Silva, do City, lamenta empate contra o Arsenal: "Não somos favoritos ao título"

Neste domingo, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, Manchester City e Arsenal protagonizaram um empate sem gols no Etihad Stadium. Com o ponto compartilhado no confronto direto, os citizens chegaram aos 64 e ocupam, assim, a terceira colocação da competição, atrás do Arsenal (65) e do Liverpool (67), que venceu na rodada. O português Bernardo Silva, meio-campista do time de Manchester, lamentou o resultado e descartou o favoritismo do clube.

"Já não somos favoritos ao título. Temos de ser realistas. Muita coisa ainda pode acontecer. Faltam nove jogos. Mas, não dependemos de nós. Dependemos de Liverpool e Arsenal, não vamos jogar mais contra eles. Precisamos que percam pontos e nós temos de fazer o nosso trabalho e ganhar os jogos que temos", disse o camisa 20 à Sky Sports.