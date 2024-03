Beraldo é expulso, mas PSG vence clássico contra Olympique de Marselha pelo Francês

O PSG venceu o clássico contra o Olympique de Marselha neste domingo, por 1 a 0, no estádio Vélodrome, pela 27ª rodada do Campeonato Francês. O zagueiro brasileiro Beraldo, ex-São Paulo, foi expulso no final do primeiro tempo. O único gol do jogo foi marcado por Vitinha.

Com mais uma vitória, o PSG chegou aos 62 pontos e se mantém tranquilo na liderança da competição. A equipe está a 12 pontos de distância do vicee-líder Stade Brest.

O Olympique de Marselha, sétimo colocado com 39 pontos, amargou a terceira derrota seguida na temporada. O time perdeu de 2 a 0 para o Stade Rennes no último domingo.