Arsenal empata sem gols com o Manchester City, e Liverpool segue líder isolado do Inglês

Na tarde deste domingo, Manchester City e Arsenal se enfrentaram pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, no Etihad Stadium, em Manchester (ING), e empataram sem gols.

O resultado, ruim para ambas as equipes, que duelam pelo título do Nacional junto com o Liverpool, deixa os Gunners na vice-liderança, com 65 pontos, e os Citizens na terceira colocação, com 64. Os Reds, por sua vez, continuam, de maneira isolada, na primeira posição, com 67 unidades.

Na próxima rodada, portanto, o Manchester City enfrenta o Aston Villa, às 16h15 (de Brasília) de quarta-feira, novamente em casa. No mesmo dia, o Arsenal recebe o Luton Town, a partir das 15h30, no Emirates Stadium, em Londres (ING).