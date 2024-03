Após título da Taça Rio, Tchê Tchê revela aposta e projeta Botafogo na Libertadores

Tchê Tchê elogiou a ação do treinador e projetou entrega 'máxima' na Libertadores. "Bom que deu descanso para aqueles que estão titulares agora. A gente sabe que eles têm de descansar também para poder representar todos na quarta, da melhor forma. Quem for escolhido tenho certeza de que vai se entregar ao máximo para que a gente possa sair com a vitória. Apesar de valer um título (a Taça Rio), a gente sabe que não é assim que a gente encara, claro que a gente respeita muito o que valia hoje, que era a classificação para a Copa do Brasil do ano que vem."

"Desde o primeiro jogo a gente respeitou a equipe do Boavista. Eles nos ganharam no Carioca, então a gente sabia que seria difícil. O pessoal foi muito bem no primeiro jogo e deu tranquilidade para a gente jogar dentro de casa e só consolidar o que a gente fez no primeiro jogo, claro que com todo respeito ao Boavista. Agora é pensar no jogo de quarta, descansar, aproveitar a família e amanhã voltar ao trabalho", finalizou o volante.