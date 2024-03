Abel vê Palmeiras desgastado, admite Santos melhor no jogo e espera torcida no Allianz: "Somos o time da virada"

O Palmeiras perdeu por 1 a 0 para o Santos na noite deste domingo em duelo de ida da final do Campeonato Paulista, na Vila Belmiro. O técnico Abel Ferreira avaliou que o desgaste físico de seus jogadores foi um dos fatores que contribuíram para o resultado. O português admitiu que o adversário mostrou-se mais competitivo, mas espera apoio da torcida do Verdão no próximo jogo para reverter o placar.

"A primeira partida dessa eliminatória foi 1×0 para o Santos. No próximo domingo, lá no "chiqueiro", contamos com apoio e vibração dos nossos torcedores. Somos o time do amor, o time da virada e isso que nós queremos ver. Infelizmente, temos um jogo no meio e não da para focar só na final. Isso se viu no jogo. As ações técnicas mostraram como um dia de recuperação faz a diferença. Vamos tentar gerir da melhor maneira e no domingo, com apoio dos torcedores. Vimos aqui a força dos torcedores adversário Agora vai ser em nossa casa, como nossos torcedores e precisamos deles para ganhar essa final", disse o treinador palmeirense.

A reclamação do treinador a respeito do desgaste já é antiga. Antes da final, ambos técnicos finalistas concederam entrevista coletiva e, nessa ocasião, Abel citou o menor tempo de recuperação do Palmeiras para a primeira final e viu Carille concordar. O Santos disputou a semifinal na última quarta-feira, enquanto o Verdão jogou no dia seguinte.