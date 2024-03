Xavi, técnico do Barcelona, afirma que irá processar jornalistas após 'mentiras enormes'

Bring on #BarçaLasPalmas ?? pic.twitter.com/I19NHURWxU

Os comunicadores, em questão são Javier Miguel e Manuel Jabois. Os casos referem-se a duas declarações que, segundo Xavi, são mentirosas. A primeira tem a ver com uma notícia que afirmava que, dentro do vestiário do Barcelona, havia uma 'toupeira', ou seja, alguém que compartilhava informações da equipe para a imprensa.

A outra diz que respeito a Manuel Jabois, jornalista espanhol do El País, o qual alegou que o técnico lhe enviou mensagens privadas em tom hostil após o jogo de ida contra o Napoli, pela Liga dos Campeões. A informação foi negada por fontes próximas ao comandante do Barcelona naquele momento, com o repórter em questão mais tarde voltando atrás em suas afirmações.

Neste sábado, no Estádio Olímpico Lluís Companys, o Barça recebe o UD Las Palmas, às 17h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. Na segunda colocação, os catalães buscam diminuir a diferença de oito pontos em relação ao Real Madrid, que tem 72 unidades.