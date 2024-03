United marca nos acréscimos, mas leva gol após três minutos e fica no empate com o Brentford pelo Inglês

O Manchester United não saiu do empate com o Brentford neste sábado, pela 30ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo realizado fora de casa. Os visitantes marcaram nos acréscimos, com Mason Mount, mas levaram o empate após três minutos, com gol de Kristoffer Ajer.

Os brasileiros Antony e Casemiro começaram a partida no banco de reservas e só foram a campo no segundo tempo, mas não conseguiram dar a vitória à equipe visitante.

Com o resultado, os Diabos Vermelhos perdem a chance de encostar no Tottenham, quinto colocado, e continuam de fora da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões. O time ocupa o sexto lugar do torneio, com 48 pontos conquistados.