Sport vence Náutico e larga em vantagem na decisão do Campeonato Pernambucano

Neste sábado, o Sport venceu o Náutico, por 2 a 0, em duelo de ida da final do Campeonato Pernambucano. Rafael Thyere e Gustavo Coutinho marcaram os gols do Rubro-Negro, no Estádio dos Aflitos. Com isso, o Leão larga em vantagem na decisão do Estadual.

Sport x Náutico voltam a se enfrentar no jogo de volta para definir o campeão no próximo sábado. A bola rola às 16h30 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

As equipes protagonizaram um clássico movimentado na primeira etapa, mas sem chances muito claras. O Náutico arriscou primeiro, aos seis minutos, com Leandro Barcia, que finalizou de longe e mandou por cima do gol de Caíque França. Depois, o Sport tentou com Fabricio Domínguez, que saiu em boa posição, mas chutou em cima de Vagner. Castán levou perigo depois e viu o goleiro do Timbu salvar.