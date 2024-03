São Paulo tem retrospecto equilibrado em estreias na Libertadores; confira

Na próxima quinta-feira, o São Paulo começa a sua participação na Copa Libertadores 2024. A equipe conta com um retrospecto equilibrado em estreias no torneio.

Foram 20 jogos, com nove empates, seis vitórias e seis derrotas. O primeiro jogo do Tricolor na competição continental foi em 1972, com empate por 2 a 2 contra o Atlético-MG, no Mineirão.

A última participação do São Paulo, por sua vez, começou com vitória sobre o Sporting Cristal por 3 a 0, no Peru, em 2021. A equipe volta a disputar a Libertadores após três anos.