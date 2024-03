Santos x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações da primeira final do Paulistão

As equipes travaram boa briga na fase de grupos pela liderança geral da competição. O Palmeiras saiu na frente e fechou em primeiro lugar, com 28 pontos. Foram oito vitórias e quatro empates. O Santos ficou logo em seguida, na segunda posição, com 25. O Peixe teve oito vitórias, um empate e três derrotas.

O técnico Fábio Carille terá um retorno importante: do atacante Otero, que foi expulso contra a Lusa e desfalcou o time diante do Bragantino. Por outro lado, o Peixe perdeu Hayner, que recebeu cartão vermelho no último compromisso. Já Aderlan treinou com bola e pode ser opção para o treinador.

Enquanto isso, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com os atacantes Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito. O atacante Endrick, que sofreu um trauma na coxa direita, terá as condições avaliadas diariamente até a decisão. Por outro lado, o treinador voltou a ter o zagueiro Gustavo Gómez à disposição. O paraguaio se recuperou de fratura no dedo do pé esquerdo, lesão sofrida em fevereiro.

Esse será o segundo compromisso entre as equipes no ano. Antes, Palmeiras e Santos se enfrentaram pela terceira rodada do Estadual. Na ocasião, o Verdão levou a melhor por 2 a 1, no Allianz Parque. Flaco López e Raphael Veiga fizeram para os mandantes, enquanto Otero diminuiu para o Peixe.