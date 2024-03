Romero está a um gol de igualar Guerrero como maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians

Dois anos depois de sua temporada com mais gols, o jogador deixou o futebol brasileiro rumo ao San Lorenzo, da Argentina. Em 2021, se transferiu para o Cruz Azul, do México. Foi no ano passado que Romero voltou ao Corinthians para seguir fazendo história no clube.

Em sua segunda passagem pela equipe, o paraguaio vai mostrando o porquê de ser considerado um ídolo. Na temporada de 2023, entrou em campo em 42 oportunidades e foi às redes oito vezes, sendo peça importante na luta contra o rebaixamento e permanência na Série A do Brasileiro.

Guerrero, por sua vez, também foi um grande nome do Alvinegro entre maio de 2012 e meados de 2015. Apesar de ter causado polêmica quando reforçou o Flamengo ao deixar o clube, ficou muito marcado pelo gol do título do Mundial de Clubes sobre o Chelsea naquele 16 de dezembro de 2012.

Agora, Romero tem a oportunidade de continuar escrevendo seu nome na história do Corinthians e, se fizer mais dois gols, ultrapassará o peruano e se tornará o maior artilheiro estrangeiro do Timão ainda este ano. Os argentinos Tévez (46), Germán Herrera (22) e Mauro Boselli (17) completam o top 5.

Além de ter se aproximado da marca de Guerrero, Romero também se isolou na artilharia do Corinthians na atual temporada. Em 14 jogos disputados, sendo 11 deles como titular, o paraguaio chegou a sete gols marcados e ultrapassou Yuri Alberto, que foi às redes cinco vezes.

O atacante é, ainda, o líder em participações em gols do elenco corintiano. São oito contribuições, com sete gols e uma assistência. De acordo com a plataforma Sofascore, o jogador precisa de apenas 115 minutos para balançar as redes ou dar um passe para gol neste 2024.