Rafael Leão brilha, Milan vence Fiorentina e segue tranquilo na vice-liderança do Italiano

O Milan venceu a Fiorentina neste sábado, por 2 a 1, no estádio Artemio Franchi, em Florença, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano. Loftus Cheek e Rafael Leão balançaram as redes para o time rossonero. Alfred Duncan balançou as redes para a Viola.

Com o resultado, o Milan segue tranquilo na vice-liderança do Campeonato Italiano. Faltando oito rodadas para o fim da competição, o time rossonero está 11 pontos atrás da Inter de Milão e, embora ainda tenha chances matemáticas de título, sabe que dificilmente desbancará o rival da ponta da tabela.

Por outro lado, dificilmente o Milan perderá a segunda colocação para a Juventus, que aparece logo atrás na tabela, com seis pontos a menos.