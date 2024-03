Pedrinho agarra oportunidade e iguala Otero como líder em assistências do Santos na temporada

O atacante Pedrinho teve uma chance de ouro nos pés para mostrar o seu futebol e colocar uma dúvida na cabeça do técnico Fábio Carille. Com o desfalque de Otero, suspenso no jogo contra o Red Bull Bragantino, o jogador foi titular do Santos na última quarta-feira e provou seu valor.

Pedrinho foi um dos destaques da equipe na vitória por 3 a 1 em Itaquera, que garantiu a classificação do time à final do Campeonato Paulista. Ele deu duas assistências na partida.

Com os passes para os gols de Guilherme e Giuliano, o jogador igualou Otero como líder em assistências do Peixe na temporada. Agora, ambos distribuíram três passes decisivos com a camisa alvinegra em 2024.