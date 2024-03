Paquetá mantém boa fase, mas vê West Ham perder em jogo de 7 gols no Inglês

Para West Ham, a derrota foi, porém, um banho de água fria. A equipe londrina chegou a liderar por 3 a 1, com gols de Antonio, Kudus e Bowen. Mas o Newcastle, inspirado por Isak e Barnes, balançou as redes três vezes depois dos 30 minutos do segundo tempo, revertendo a desvantagem e saindo com a vitória em casa.

Classificação e jogos Inglês

O West Ham de Paquetá soma 44 pontos e segue em 7º lugar no Inglês. Já o Newcastle tem um ponto a menos, ocupando a 8ª posição.