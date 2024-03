Noroeste e Portuguesa Santista empatam pela ida da semifinal do Paulistão A2

Neste sábado, as divisões inferiores do Campeonato Paulista tiveram jogos decisivos. Pelo Paulistão A2, Noroeste e Portuguesa Santista ficaram no empate sem gols, na abertura das semifinais. No Paulistão A3, os jogos de ida das quartas de final foram disputados e, no A4, a primeira fase chegou ao fim com os oito jogos da 15ª rodada.

Campeonato Paulista A2

A primeira mão da decisão pela vaga começou agitada em Bauru, no estádio Alfredo de Castilho. Em um duelo que Noroeste demonstrou domínio, a Briosa segurou o empate por 0 a 0. A decisão da vaga e do acesso à elite será definida na Baixada Santista no próximo domingo (7).