Luis Enrique espera que Mbappé "mude de ideia" e siga no PSG para a próxima temporada

?? Luis Enrique : « Conscient de l'importance du Classique »

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a répondu aux questions de PSG TV et des médias avant #LeClassique ??

O atual contrato de Mbappé com o Paris Saint-Germain é válido até o final da temporada europeia, que termina em junho. A imprensa indica que o astro francês ingressará no Real Madrid de forma gratuita, com os espanhóis precisando arcar apenas com os salários, além de luvas.

Recentemente, Mbappé contou em entrevista que ainda não havia definido seu destino, mas que até a próxima Eurocopa, "tudo estaria resolvido".