Joia do Palmeiras, Endrick tem valor de mercado superior ao elenco inteiro do Santos

Santos e Palmeiras já vivem clima de decisão. Neste domingo, às 18h (de Brasília), na Vila Belmiro, as equipes fazem o jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Um dos principais personagens do clássico é o garoto Endrick, joia de apenas 17 anos do time alviverde.

O atacante chega à decisão com moral depois de brilhar com a camisa da Seleção Brasileira pela Europa, em partidas amistosas contra Inglaterra e Espanha. Valorizado, o jogador está avaliado em 55 milhões de euros (cerca de R$ 297 milhões), segundo dados obtidos no site especializado Transfermarkt.

A quantia ultrapassa, e por muito, o valor de mercado de todo o elenco do Santos. De acordo com o site, o plantel do Peixe fica na casa dos 39 milhões de euros (R$ 211 milhões), quase R$ 90 milhões a menos que o jovem, já vendido ao Real Madrid.