Hoje no Corinthians, António Oliveira comandará uma equipe na Sul-Americana pela segunda vez

O comandante teve um início de trabalho bastante promissor no Athletico-PR e, na Sula, isso não foi diferente. O treinador começou sua campanha com uma vitória simples de 1 a 0, fora de casa, sobre o Aucas, enquanto na segunda rodada bateu o Metropolitanos, diante de sua torcida, pelo mesmo placar.

Em seguida, veio a primeira derrota do treinador na competição. Com António à beira do gramado, o Furacão perdeu para o Melgar, jogando no Peru, por 1 a 0. Depois, veio mais um triunfo de 1 a 0 sobre os venezuelanos, dessa vez longe do Paraná, e outro contra os peruanos, em casa, com a mesma vantagem.

Por fim, ainda na fase de grupos, o português comandou a goleada de 4 a 0 sobre o Aucas na Ligga Arena. Com isso, António conseguiu levar à equipe às oitavas de final na primeira posição do Grupo D, com 15 pontos conquistados.

Nas oitavas de final, dois meses depois, António Oliveira comandou a equipe contra o América de Cali e, além de sair com a classificação, teve saldo de duas vitórias: a primeira fora de casa por 1 a 0, e a segunda por 4 a 1 atuando no Paraná.

Já em agosto, nas quartas de final, o comandante levou o time às semifinais ao superar a LDU-EQU por 4 a 3 no placar agregado. Perdeu o jogo de ida no Equador por 1 a 0, mas reverteu a vantagem na volta ao vencer por 4 a 2. No entanto, em setembro daquele mesmo ano, deixou o clube e não viu a conquista do título, apesar de ter feito parte dela.

Assim, o treinador já disputou dez jogos da Sul-Americana e saiu com saldo de oito triunfos e dois reveses. Agora, o desafio é manter os bons números na competição e levar o Corinthians ao título inédito do torneio.