Herói do Cruzeiro, Dinenno analisa desempenho do time na final: "Poderíamos ter ganhado"

Juan Dinenno foi o herói do Cruzeiro neste sábado, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG, na Arena MRV. O argentino foi o autor do gol do empate do Cabuloso, já nos acréscimos do segundo tempo, jogando um enorme balde de água fria na torcida atleticana. Após o apito final, ele analisou o desempenho de sua equipe e parece ter saído satisfeito.

"No primeiro tempo o time fez um jogo regular, marcou muito as jogadas pontuais de gol do time rival. Nesse primeiro tempo tivemos a posse de bola e boas intenções. No segundo tempo acho que fomos melhores, sobretudo no individual, e isso nos proporcionou muitas situações de gol. Acho que poderíamos ter ganhado a partida", disse Dinenno ao SporTV.

De fato, o Atlético-MG poderia ter terminado o primeiro tempo com uma vantagem ainda maior que o 2 a 0 construído graças aos gols de Bruno Fuchs e Hulk. Mas, o rival não aproveitou as chances criadas ao longo dos 45 minutos iniciais e acabou castigado na etapa complementar, em que o Cruzeiro demonstrou uma considerável melhora coletiva e também individual.