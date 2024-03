Grêmio sofre, mas empata com o Juventude e deixa definição do título gaúcho para o jogo de volta

O jogo

Os primeiros minutos da decisão foram mornos, mas ambos os lados tiveram chances de sair na frente. Aos nove, em saída errada do Grêmio, Lucas Barbosa ficou com a bola e chutou da entrada da área, mas parou no goleiro Caíque. A equipe visitante respondeu aos 29, quando Pavón recebeu pela esquerda e bateu no canto, para fora.

Aos 35, Gilberto assustou e obrigou boa defesa de Caíque. Já aos 40, novamente Pavón levou perigo a favor do clube tricolor. Ele cortou três marcadores, invadiu a área, mas, na hora do chute, mandou para longe do gol.

O Juventude desperdiçou uma oportunidade nos acréscimos do primeiro tempo. Após uma falha na defesa gremista, Rildo entrou na área e quase balançou as redes, mas Caíque agarrou.

Segundo tempo

Assim como na etapa inicial, Caíque teve que trabalhar após a volta do intervalo. O goleiro precisou fazer pelo menos duas boas defesas no começo do segundo tempo, em chutes de Rildo e Gilberto, com menos de dois minutos de jogo. O Grêmio respondeu aos 12, em cobrança de falta de Cristaldo defendida por Gabriel.