Gómez destaca sequência do Palmeiras em decisões do Paulista e espera "grande final" contra o Santos

O Palmeiras disputará sua quinta final consecutiva de Campeonato Paulista, a quarta sob comando do técnico Abel Ferreira. O zagueiro Gustavo Gómez destacou a presença do Verdão nas últimas edições do Estadual e exaltou o trabalho do dia a dia do elenco.

"É importante ter essa fome. Acho que é a quarta final consecutiva com o professor Abel e a quinta seguida do Palmeiras. Estamos construindo a história, é muito legal viver os dias aqui com todo o grupo. Será mais uma final contra um rival difícil e histórico. Como falo sempre, acho que o nosso elenco é muito trabalhador, se dedica muito. Vivemos os dias intensamente só pensando em trabalhar e ganhar sempre", destacou Gómez.

Nessa temporada, a equipe busca faturar o tricampeonato consecutivo, algo que não acontece há 90 anos. A última vez que o clube atingiu esse feito foi nos anos de 1932, 1933 e 1934, quando ainda chamava Palestra Itália. Em 2022 e 2023, o Palmeiras faturou a taça ao superar São Paulo e Água Santa nas decisões.