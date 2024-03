Ganso é desfalque do Fluminense para estreia na Libertadores

Atual campeão, o Fluminense não poderá contar com o Ganso na estreia na Copa Libertadores de 2024. Segundo o jornalista Victor Lessa, o meia continua cumprindo cronograma especial de recuperação de dores na panturrilha direita. Assim, ele não enfrenta o Alianza Lima, nesta quarta-feira, no Peru.

Ganso não atua desde o dia 9 de março, data do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Flamengo. O meia foi desfalque na partida de volta justamente pelas dores na panturrilha direita.

O Fluminense prega cautela e prepara Ganso para o segundo compromisso pela Libertadores. No dia 9, o Tricolor Carioca vai receber o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã.