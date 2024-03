Fortaleza x Ceará: prováveis escalações e onde assistir a final do Cearense

Fortaleza e Ceará entram em campo neste sábado, às 16h40 (de Brasília), no Castelão, para o jogo de ida da final do Campeonato Cearense. O mando de campo do primeiro duelo será do Leão do Pici, enquanto na volta o Vozão será o time mandante.

ONDE ASSISTIR

TV Verdes Mares, GOAT, GE.COM/CE, TV Ceará e FCFTV Inter transmistem a decisão.