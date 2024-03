Fora de casa, Porto perde para Estoril e desperdiça chance de encostar na ponta do Português

Neste sábado, no Estádio António Coimbra da Mota, o Porto perdeu para o Estoril por 1 a 0 pela 27ª rodada do Campeonato Português. Cassiano marcou o gol da vitória dos mandantes no segundo tempo em um jogo que contou com três expulsões.

Assim, o Porto permanece na terceira colocação com 58 pontos e desperdiça a chance de encostar nos líderes Sporting (68) e Benfica (67), que se enfrentam nesta rodada. Já o Estoril sobe para a 12ª posição com 27 unidades.

Pela semifinal da Taça de Portugal, o Porto volta aos gramados, nesta quarta-feira, para visitar o Vitória Guimarães, no Estádio Dom Afonso Henriques, às 16h15 (de Brasília). Já o Estoril, no dia 8 de abril, visita o Casa Pia, às 16h15, no Estádio Municipal de Rio Maior, pela 28ª rodada do Campeonato Português.