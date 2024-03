Fora de casa, Criciúma bate Brusque e sai na frente na final do Catarinense

Superior no jogo, o Criciúma inaugurou o marcador aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Tobias Figueiredo apareceu no meio da grande área para desviar a bola para o fundo do gol.

Atrás do placar, o Brusque tentou buscar o gol de empate ainda na primeira etapa, mas não conseguiu furar a defesa do Criciúma, que foi para o intervalo com o resultado positivo.

O time visitante ampliou o placar aos 19 minutos do segundo tempo. Claudinho foi derrubado na área e o árbitro assinalou pênalti para o Criciúma. Felipe Mateus converteu a cobrança e marcou o segundo gol da equipe.

Insatisfeito com o resultado, o Brusque se lançou ao ataque em busca da reviravolta no jogo. Aos 30 minutos, o árbitro marcou pênalti para os donos da casa. Guilherme Queiróz se encarregou da cobrança e diminuiu o marcador para o time, mas não evitou a derrota.