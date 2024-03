Flamengo x Nova Iguaçu: prováveis escalações e onde assistir ao Campeonato Carioca

Do outro lado, o Nova Iguaçu alcança a primeira final em 14 participações na primeira divisão do Estadual. Campeão da Série A2 em 2020, a Laranja, como é conhecido, estreou no futebol profissional em 1994. Em 2024, realizou uma campanha surpreendente na fase classificatória e terminou a Taça Guanabara em segundo lugar, com sete vitórias, três empates e apenas uma derrota. Nas semifinais, eliminou o Vasco em dois jogos com um empate em 1 a 1 e uma vitória por 1 a 0.

O histórico de confrontos entre os dois finalistas tem ampla vantagem do Flamengo, que saiu de campo derrotado somente uma vez em 13 ocasiões. Foi na Taça Guanabara de 2006, em duelo disputado no Raulino de Oliveira. No mais, são dez vitórias rubro-negras e dois empates.

Além da luta pelo título carioca, os atacantes Pedro, do Fla, e Carlinhos, do Nova Iguaçu, estarão numa disputa pessoal pela coroa de artilheiro da competição. Pedro chega para a decisão com nove gols marcados contra oito do rival.

O segundo jogo da final será no domingo, dia sete de abril, novamente no Maracanã.

