Flaco López reencontra adversário de seu primeiro gol na temporada agora como artilheiro

O duelo entre Santos e Palmeiras pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista proporcionará o reencontro de Flaco López com a equipe contra a qual marcou seu primeiro gol nessa temporada. O argentino agora detém o posto de artilheiro do Estadual, com dez bolas na rede.

Flaco vive um bom início de ano com o Palmeiras em sua terceira temporada no clube. O centroavante do Verdão ultrapassou nessa temporada o número de gols marcados pelo time, somando todo seu período no time paulista. Ele marcou pela primeira vez em 2024 na vitória por 2 a 1 contra o Santos, pela terceira rodada do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.

Depois disso, o jogador de 23 anos marcou mais nove gols, sendo que três deles foram na goleada do Palmeiras contra a Ponte Preta pelas quartas de final do Paulistão. Os times que levaram gol de Flaco, nesse ano, são Red Bull Bragantino, Ituano, Santo André, São Bernardo, Corinthians e Portuguesa.