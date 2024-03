Estádio onde São Paulo jogará pela Libertadores pega fogo no Chile

"Informamos que o problema foi resolvido de maneira oportuna graças à rápida intervenção da administração do estádio, autoridades municipais pertinentes e ao valioso apoio dos bombeiros da cidade de Calama. Como resultado de esses esforços coordenados, todas as condições necessárias foram restabelecidas para a realização dos encontros esportivos programados no estádio Zorros del Desierto", escreveu o Cobresal.

Vale lembrar que o estádio do Cobresal não é o Zorros del Desierto. O time costuma jogar no estádio El Cobre, em El Salvador, no meio do deserto do Atacama, mas o local não atende as exigências da Conmebol para receber partidas da Libertadores. Desta forma, o adversário do São Paulo teve de recorrer à casa do Cobreloa, que fica a 648km de distância.

O São Paulo enfrenta o Cobresal no estádio Zorros del Desierto no dia 8 de maio, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Grupo B da Copa Libertadores.