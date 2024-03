Endrick segue cronograma individualizado, e Palmeiras encerra preparação para final do Paulista

Manhã de trabalho! ??

Com treino tático, encerramos a preparação pro jogo de ida da final do @Paulistao! ? https://t.co/2C3nMQLSbg#AvantiPalestra pic.twitter.com/WPhMxReBOE

? SE Palmeiras (@Palmeiras) March 30, 2024





Sem maiores problemas para a final ? Gustavo Gómez está recuperado de fratura no dedo do pé esquerdo e pode aparecer como novidade no time titular ?, o treinador português deve escalar o Verdão com: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez (Luan) e Murilo; Mayke, Aníbal Moreno, Zé Rafael, Piquerez e Veiga; Flaco López e Endrick (Rony).

Por sua vez, a novidade no CT alviverde foi o meio-campista Rômulo, que se apresentou nesta manhã e foi integrado ao elenco palestrino. Fora da decisão do Estadual, o ex-Novorizontino permaneceu na parte interna do centro de excelência e realizou avaliações com membros do Núcleo de Saúde e Performance.