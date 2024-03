Éder Militão se recupera de grave lesão e volta a ficar à disposição no Real Madrid

Após mais de sete meses fora dos gramados por conta de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, o zagueiro brasileiro Éder Militão voltou a ser relacionado pelo Real Madrid. Ele estará à disposição do treinador Carlo Ancelotti para a partida deste domingo, contra o Athletic Bilbao.

Na manhã deste sábado, antes mesmo do clube espanhol divulgar os relacionados para o jogo, Ancelotti já havia confirmado o retorno de Militão durante uma entrevista coletiva.

"Militão está muito bem fisicamente e vai voltar ao elenco. Não sei se terá minutos em campo ou não, mas precisa de tempo para voltar ao seu melhor nível", disse.