Destaque do Novorizontino no Paulista, Rômulo se integra ao elenco do Palmeiras

Rômulo vem sendo destaque do Tigre do Vale nos últimos anos. Nesta temporada, o camisa 10 chamou atenção pelo bom desempenho no Paulistão. Dessa forma, em fevereiro ? ainda com o Estadual em andamento, na primeira fase ?, o Palmeiras assinou um contrato de cinco anos com o jogador, que não poderia deixar a equipe de Novo Horizonte para disputar o torneio com outra camisa.

Pelo antigo time, em 2023, Rômulo disputou 13 partidas. O atleta ficou de fora apenas contra o Água Santa, na fase de grupos. No Paulista, ele tem três gols - sendo um contra o Santos e outro contra o São Paulo -, além de duas assistências, uma delas na vitória por 3 a 1 contra o Corinthians.

A estreia do Palmeiras na Libertadores será na próxima quarta-feira, dia 3 de abril. O time comandado por Abel Ferreira enfrenta o San Lorenzo, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, na Argentina. O Verdão está no Grupo F, junto de Independiente del Valle, Liverpool e San Lorenzo.